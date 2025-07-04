Филипп Киркоров объяснил свое похудение после ожога руки

Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя отлично, а его похудение связано с регулярными занятиями спортом. Об этом певец рассказал в беседе с журналом Voice .

Исполнитель хита «Зайка моя» снова стал появляться на публике после проведенных в больнице нескольких недель. В клинику артист попал после того, как получил серьезный ожог руки на концерте в Санкт-Петербурге в конце апреля.

Из-за сахарного диабета процесс восстановления знаменитости несколько затянулся. Кроме того, поклонники стали обсуждать в Сети, что Киркоров резко похудел. Певец решил развеять все слухи. Он заверил, что со здоровьем у него все в порядке.

«То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — заявил он.

Ранее профайлер, эксперт языку жестов Илья Анищенко разобрал одно из свежих видео с Киркоровым в соцсетях. По его мнению, певец всеми силами пытается скрыть боль.