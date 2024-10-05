Теплосети на четырех участках заменят в Видном до конца 2024 года

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил замену теплосетей на четырех участках. Работы близятся к завершению. Специалисты должны сдать объекты до конца 2024 года.

В Ленинском округе меняют магистральные трубы в рамках модернизации системы отопления.

«Мы меняем тепловые сети и строим новые для долговечного улучшения городской инфраструктуры и повышения уровня комфорта жизни. В этом году ремонтируем четыре участка общей протяженностью два километра. Самый длинный из них проходит по проспекту Ленинского Комсомола — от ветеринарной клиники до кольца у городской поликлиники. Здесь трубы уложены в двухтрубной системе, перепускные каналы уже работают, а подрядчики проверяют состояние систем. Переход на новую магистраль планируется завершить к 6 октября», — рассказал Станислав Каторов.

На финишную прямую вышли и другие участки.

«Замена тепловых сетей осуществляется на Советском проезде, Советской улице и проспекте Ленинского Комсомола в Видном. На улице Ольховая строится перемычка магистральных сетей, и здесь работы наиболее продвинуты», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, программа по замене изношенных теплосетей и котельных в округе рассчитана на несколько лет. На все мероприятия предусмотрено более шести миллиардов рублей.

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