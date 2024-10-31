Теннисисты спортшколы «Метеор» в Балашихе победили на чемпионате Подмосковья

Теннисисты спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» одержали победу на личном чемпионате Московской области. Среди мужчин первое место занял Вячеслав Кривошеев. В смешанном парном разряде в лидерах оказались Вячеслав Кривошеев и Дарья Савченкова.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2024 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу и другим видам спорта.

«Метеор» уже несколько лет входит в топ-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи.

Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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