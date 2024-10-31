Тендер на строительство 4 участков тепловых сетей объявили в Серпухове

Конкурс в электронной форме на строительство четырех участков тепловых сетей от БМК объявили в городском округе Серпухов. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить работы по строительству участков тепловых сетей от БМК в городском округе Серпухов.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансирует за счет средств окружного и регионального бюджетов.