Тендер на ремонт школы № 6 объявили в Серпухове

Школу № 6 капитально отремонтируют в Серпухове. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет капитальный ремонт и поставит оборудование.

Школа находится на Водонапорной улице в Серпухове. Ее построили в 1960 году. Площадь работ превысит 3,2 тысячи квадратных метров.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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