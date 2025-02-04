Тендер на капремонт теплосетей объявили в Луховицах

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей объявили в Луховицах. Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по восстановлению участков сети от котельной Врачово-Горки в Луховицах.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Общая протяженность сетей достигает 800 метров. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Завершить капремонт планируется в 2025 году.
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