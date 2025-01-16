Тендер на капремонт амбулатории объявили в Воскресенске

Здание амбулатории отремонтируют в Воскресенске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, здание амбулатории находится на улице Новые Дома в селе Конобеево. Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт.

Работы пройдут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2025 году.