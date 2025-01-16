Тендер на капремонт амбулатории объявили в Воскресенске

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, здание амбулатории находится на улице Новые Дома в селе Конобеево. Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт.
Работы пройдут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2025 году.
Кринж и мем. Захарова хлестко прошлась по структуре Совета Европы
Глава Серпухова проверил ремонт Ледового дворца в поселке Пограничный
Пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты 2024 года
Еще двух человек обвинили в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Кириллова
Московский учитель собрал с родителей почти миллион рублей на экскурсию и пропал
Жители Пущино отправили очередную партию гумпомощи в Луганскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте