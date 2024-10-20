Тематическую акцию «Работа с родителями» провели для дошкольников в Истре

Дети из дошкольного отделения Лицея городского округа Истра посетили городскую аптеку в рамках тематической недели «Работа с родителями». В роли провизоров они, конечно же, пробовали себя под присмотром сотрудников.

Подобные интерактивные экскурсии знакомят ребят с различными профессиями. Дошколята посетили место работы одной из мам. Дети узнали все о работе фармацевта и об аптечных лекарствах. А также побывали в роли покупателей — небольшая тренировка взрослой жизни.

Ребятам также напомнили: если заболел, нужно вовремя обращаться к доктору и не заниматься самолечением. А еще детям вручили буклеты по теме здорового образа жизни и маленькие сувениры.

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