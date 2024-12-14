Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Подольске

Мероприятие приурочили ко Дню Конституции Российский Федерации. Документ из рук главы Подольска получили 15 юношей и девушек.

«Хотелось бы пожелать, чтобы вы развивались, двигались вперед, чтобы везде вас ждал успех, и, конечно, чтобы вы не забывали про своих родителей, радовали их, уважали, ценили своих педагогов и наставников, которые вкладывают в вас свою душу, потому что вы — будущее Подольска, Подмосковья и всей нашей страны», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.