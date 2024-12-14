Жертвой удара ВСУ по Белгородской области стал девятилетний мальчик
Гладков: В Белгородской области из-за атаки БПЛА погиб ребенок
Украинские боевики атаковали с помощью дронов поселок Майский в Белгородской области. В результате погиб девятилетний мальчик, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб девятилетний ребенок», — отметил он.
Гладков выразил соболезнования семье погибшего ребенка. По его словам, из-за удара получили ранения мама мальчика, а также семимесячный ребенок. Пострадавших доставили в больницу.
Еще одну атаку БПЛА засекли в селе Репное. Там из-за дрона пробило кровлю, повредились забор и ворота.
Ранее украинские военные выпустили беспилотники в Орловскую область. За ночь средства ПВО нейтрализовали 11 БПЛА. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что из-за атаки вспыхнул объект топливной инфраструктуры,