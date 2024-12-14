Мужчину придавило плитой на стройке на юго-востоке Москвы

Утром в субботу, 14 декабря, плита придавила мужчину на строящемся объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло в районе Печатники, рядом с домом 18/1 по Угрешской улице. Заявитель сообщил, что мужчину придавило плитой.
Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего, он находился в сознании. Состояние мужчины неизвестно, подробная информация о ЧП уточняется.
В сентябре бетонная плита придавила двух школьников в Саратове, один из подростков скончался.
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