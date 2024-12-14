Церемония посвящения в кадеты прошла в школе № 54 в Люберцах

В Люберцах в кадеты посвятили 22 пятиклассников. Там провели торжественную церемонию в честь этого события. Ее приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации.

Каждый из ребят дал клятву. Поддержать их пришли родители, педагоги и старшие наставники.

«Быть кадетом — это очень почетное звание, но и конечно же, очень ответственное, потому что кадетов всегда отличали справедливость, волевые черты характера, смелость и дисциплинированность», — сказала заместитель главы — начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Для того, чтобы стать кадетом, ученику нужно иметь хорошую успеваемость и соблюдать дисциплину. В Октябрьской школе пять кадетских классов, в которых учатся более 100 ребят.

Они изучают не только общеобразовательные предметы, но и основы военной службы: строевую подготовку, стрельбу, участвуют в олимпиадах и творческих конкурсах.