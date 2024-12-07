Парту в честь героя — участника событий в Донбассе открыли в Можайске

Алексей Юрин из Можайска защищал мирное население Донецкой Народной Республики в 2014 году. Он трагически погиб, исполняя свой долг. В его честь в школе, где он учился, открыли парту героя.

Житель Можайска Алексей Юрин обучался в школе № 2. В Донбасс он отправился в составе первой интербригады «Искра».

25 мая он участвовал в военном параде в Донецке. А на следующий день весь личный состав бригады, в которую входил Алексей, погиб во время нападения на аэропорт.

В памятном мероприятии в школе № 2 поучаствовали глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар Руслан Меладзе, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, благочинный церквей округа священник Иоанн Лобода.

Матери героев рассказали собравшимся о своих сыновьях.

«Ваши ребята как никто понимали, что нужно делать. Понимали, что если там не остановить фашизм, то он придет сюда. Они защищали мирных жителей Донбасса и всех нас. В столь юном возрасте бойцы проявили лучшие качества, которыми только может обладать человек, мужчина и настоящий защитник», — отметил Денис Мордвинцев.

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