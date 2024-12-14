Турция попросила США исключить ее из санкций против Газпромбанка

Hurriyet: Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Об этом сообщила газета Hurriyet .

«В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка», — отметили в издании.

Вопрос выхода из перечня с ограничениями турецкие представители подняли на переговорах в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару. США подтвердили, что они изучают поступившие заявки.

Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями. В перечень вошли более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. США пошли на эту меру, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему.

Ранее американский Минфин допустил введение санкций против китайских финансовых организаций. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, чиновники выявляют банки, якобы связанные с российским ВПК.