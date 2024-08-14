Театр «ШЭСТ» из Жуковского поучаствовал в форуме «Территория смыслов»

Ребята из театра «ШЭСТ» из Жуковского округа побывали на крупнейшем образовательном форуме страны «Территория смыслов». Они познакомились с известными гостями и обсудили актуальные для молодежи темы.

Актеры жуковского театра «ШЭСТ» встретились на международном форуме с почетными и медийными гостями. Они поучаствовали в мастер-классах.

Всего более 4000 человек со всех регионов нашей страны и других государств поучаствовали в десятом юбилейном форуме. Он прошел в образовательном центре «Сенеж» Солнечногорска.

Молодежь могла присоединиться к событию как очно, так и онлайн. Также каждый желающий получил возможность попробовать свои силы на конкурсе «Росмолодежь. Гранты».

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