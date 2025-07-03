На Западе оценили значение разговора Путина с Макроном

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном положил конец длительному молчанию европейских лидеров. Об этом сообщило El País.

Авторы статьи напомнили, что страны Евросоюза долгое время избегали любых контактов с российской стороной. Исключением стали лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.

«Длившийся более двух часов разговор положил конец длительному молчанию между двумя лидерами, которые договорились оставаться на связи», — отметили в материале.

Первый с 2022 года телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля. В Кремле заявили, что лидеры России и Франции не поднимали вопрос о личной встрече.

Главной темой для обсуждения стал Иран и его ядерная программа. Путин и Макрон уделили меньше времени проблеме урегулирования конфликта на Украине.