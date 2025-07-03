В Воронежской области сбили более пяти дронов
Дежурные силы ПВО уничтожили над городами Воронежской области более пяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого дрона повредилась кровля частного дома. По предварительным данным, никто не пострадал.
Гусев предупредил население, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Информация о последствиях уточняется.
Накануне ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на место выехали сотрудники спецслужб. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на 21 июня военные ликвидировали над территориями Курской и Воронежской областей по два БПЛА. Также один беспилотник сбили в небе над Мордовией.