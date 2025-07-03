Пьяный китаец проглотил ложку и пять месяцев считал ее плодом своего воображения

В Китае врачи удалили мужчине ложку, которую он случайно проглотил в состоянии алкогольного опьянения на отдыхе в Таиланде. Он прожил с ней пять месяцев, сообщило South China Morning Post .

По данным издания, 29-летний Ян обратился к врачу в Шанхае в июне. Мужчина заподозрил, что случайно проглотил кусок пластика. Когда ел еду на вынос.

Врачи при обследовании обнаружили в его двенадцатиперстной кишке 15-сантиметровую ложку. При этом она была так расположена, что даже небольшое движение могло привести к повреждению кишечника.

По словам мужчины, на отдыхе в Таиланде однажды он вернулся очень пьяным в отель и решил вызвать рвоту с помощью кофейной ложки в своем номере. В какой-то момент она выпала у него из рук, попала в горло и дальше провалилась. Он потерял сознание, а на следующее утро ему показалось, что ему просто приснилась проглоченная ложка.

Врачи провели ему эндоскопическую операцию, которая продлилась 1,5 часа. Ложку вытащили только со второй попытки.

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