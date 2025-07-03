Самолет с парашютистами потерпел крушение в США

ABC News: при крушении самолета в Нью-Джерси пострадали 5 человек

В американском штате Нью-Джерси потерпел крушение одномоторный самолет Cessna 208B. Из 15 человек, находившихся на борту, пятеро попали в больницу, сообщил ABC News .

Авария произошла в округе Глостер на территории аэропорта Кросс-Кис. К месту крушения Cessna 208B съехались экстренные службы, с поля на носилках вынесли пять человек. Их доставили в больницу университета Купера в Кэмдене.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, одномоторный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 15 человек. Началось расследование.

Журналисты выяснили, что Cessna 208B принадлежал коммерческой компании Skydive Cross Keys. Она занималась организацией прыжков с парашютом.

В конце июня легкомоторный самолет Cessna 441 рухнул в штате Огайо через семь минут после взлета, сообщили «Известия». Все находившиеся на борту люди погибли.