Кадыров обратился к насильно мобилизованным украинцам

Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ или их родственники могут получить помощь через специальный Telegram-канал «Миру Мир». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров .

В своем обращении к украинскому народу чеченский лидер напомнил, что у них есть выбор.

«Если вы знаете, что вашего родственника могут забрать, не ждите. Специально для таких случаев создан Telegram-канал „Миру Мир“», — написал Кадыров.

Он объяснил, что после того, как обращение обработают, специалисты «помогут без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников ТЦК.

В случае, если насильно мобилизованный уже находиться на фронте, но не желает участвовать в боевых действиях, Кадыров призвал также обратиться в этот Telegram-канал. Глава Чечни добавил, что возможно, для украинцев это будет последний шанс вернуться домой живым и здоровым.

Ранее украинский пленный Виталий Бровко отказался от обмена из-за страха вернуться на фронт. Он добавил, что командование ВСУ пугало их тем, что в российском плену им якобы отрежут головы.