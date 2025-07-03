Киевский режим сменил подход к получению американского вооружения, желая получить у США разрешения на их закупку через Европу. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия — попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — говорится в материале.

Издание отметило, что руководство ряда европейских государств уже прорабатывает возможность таких поставок на Украину. При этом контракты на приобретение американского оружия европейцы оплатят за счет своих налогоплательщиков. Одобрение Вашингтона на такие поставки пока не получено.

До этого в Китае отмечали, что приостановка поставок американских ракет Киеву негативно отразится на боеспособности ВСУ, передал RT.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что новая администрация США прекратила только часть военных траншей Киеву. Некоторые типы вооружений Украине еще отправляют.