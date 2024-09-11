Театр «Галатея» откроет 25-й сезон в Солнечногорске с 15 сентября

Юбилейный 25-й театральный сезон открывает театр «Галатея» в Солнечногорске с 15 сентября. Зрители увидят премьеры спектаклей для всех возрастов и смогут увидеть закулисье новой театральной студии.

Первый спектакль в этом сезоне «Спасти камер-юнкера Пушкина» пройдет 15 сентября на камерной сцене городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске.

У театра большие планы: четыре премьеры — для детей и взрослых, открытие театральной студии, создание собственного мерча, розыгрыш билетов на спектакли, празднование 25-летия театра. Также зрители увидят новые лица — режиссеров, актеров .

«Наш муниципальный театр „Галатея“ — гордость Солнечногорска. Он был создан невероятно талантливыми молодыми артистами во главе с режиссером Натальей Пименовой. За годы творческой работы труппа всегда радовала зрителей разнообразием репертуара, профессиональной актерской игрой, уникальным сценическим оформлением», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Она добавила, что спектакли театра посещают не только жители округа, но и зрители из других городов. В зале часто присутствуют именитые гости. Так, лично приехал на премьеру спектакля «А зори здесь тихие» автор повести Борис Васильев.

«Галатея» появилась в 2000 году как молодежный театр. А в 2009 году он стал муниципальным бюджетным учреждением культуры. Труппа выступает на своей постоянной сцене в Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

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