Танцоры из Химок выиграли Гран-при международного фестиваля

Танцевальный коллектив «Мирида» выступил от округа на международном творческом фестивале «Матрешка». Талант выступающих из Химок оценили члены жюри, по результатам конкурса им вручили главный кубок — Гран-при.

Победа принесла танцевальному коллективу не только главный приз, его участники заслужили звания лауреатов первой степени за выступление в жанре народного танца «Ах вы, девицы», «Русские красавицы», современного танца «Свобода мысли» и сольных номеров. Также дипломы лауреатов второй степени выступающие получили в номинации народно-сценического танца.

Участниками Международного творческого фестиваля стали коллективы со всех уголков страны. Жюри оценили свыше 60 хореографических выступлений.

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