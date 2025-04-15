Танцевальный ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского конкурса

Всероссийский закрытый грантовый конкурс среди лучших хореографических коллективов Grand Final проходил в Сочи. Хореографический ансамбль «Каблучок» выступил очень успешно, завоевав несколько наград в разных номинациях.

Хореографические коллективы со всей страны состязались за звание лучших в течение четырех дней. Жюри высоко оценило постановки ансамбля из Лобни. Номера «Владимирская топотуха» и «Орловская матаня» были отмечены дипломами первой степени, «Подплясочка» — второй степени, а «Хоровод с рушниками» стал лауреатом третьей степени.

Хореографический ансамбль «Каблучок» уже в течение восьми лет занимается в доме культуры «Луговая» под руководством Надежды Чичкиной. Коллектив неоднократно становился победителем и призером конкурсов разных уровней.

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