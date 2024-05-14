Свыше тысячи навалов мусора во дворах убрали в Подмосковье в мае | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:35 Свыше тысячи навалов мусора во дворах убрали в Подмосковье в мае ГУСТ МО

Читать 360 в

Свыше 1,3 тысячи навалов мусора убрали возле контейнерных площадок в Подмосковье с начала мая. Это скопления строительных и бытовых отходов, порубочных остатков и травы.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, нарушения чаще всего выявляли за городом или в частном секторе. Так, по 60 навалов мусора убрали в Коломне и Домодедове. Еще 47 ликвидировали в Егорьевске.

Реклама

В ГУСТ добавили, что нарушение чистоты и несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому важно не выбрасывать мусор мимо баков или из окна машины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».