Свыше 7 тысяч предпринимателей зарегистрировали в Подмосковье с января

Количество малых и средних предпринимателей в Подмосковье превысило 447 тысяч по итогам девяти месяцев этого года. С января этот статус получили более семи тысяч человек.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой, с начала года количество предпринимателей увеличилось почти на 7,6 тысячи.

«Сектор малого и среднего предпринимательства в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП», — сказала она.

Лидерами по росту числа предпринимателей стали Котельники, Ленинский и Раменский.

Предпринимателям напомнили, что для них в регионе доступны меры поддержки Они также могут пользоваться услугами центра «Мой бизнес».

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