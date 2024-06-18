Свыше 6 тысяч подростков нашли работу на лето в Подмосковье

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Щелково

Летняя подработка для молодых людей — отличная возможность получить опыт и дополнительные финансовые средства. С начала июня на работу в Московской области устроились более шести тысяч подростков.

«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, всего за летний сезон в регионе намерены трудоустроить свыше 20 тысяч ребят. Подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет. Отмечается, что самыми популярными профессиями на данный момент стали администратор, вожатый в лагере и библиотекарь.

Найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».

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