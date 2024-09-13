Свыше 57 тысяч исследований лошадей на опасные заболевания провели в Подмосковье
Свыше 250 конюшен работает в Подмосковье, там содержат более 13 тысяч лошадей. С начала года специалисты госветслужбы провели 57,8 тысячи исследований на опасные инфекционные заболевания животных.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ветеринары провели 14,3 тысячи исследований на сап, 14,5 тысячи — на инфекционную анемию, 12,2 тысячи — на случную болезнь и 16,5 тысячи — на бруцеллез.
«Оперативная и современная диагностика инфекционных заболеваний позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных с латентной формой болезни, а также избежать контактов стада с зараженными представителями и обеспечить благополучную обстановку в хозяйстве», — отметили в ведомстве.
С января лошадям также провели 45,3 тысячи вакцинаций от сибирской язвы, гриппа, лептоспироза, пинопневмонии, столбняка, трихофитии и бешенства.
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