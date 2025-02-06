Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю

Специалисты подмосковного Гостехнадзора провели 775 техосмотров самоходной техники за неделю. Эта работа позволила предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, специалисты оценили состояние и работоспособность самоходных машин и аттракционов.

«Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 763 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции», — сказали в министерстве.

Кроме того, за неделю специалисты ведомства выдали 504 удостоверения машиниста-тракториста, провели 327 экзаменов и рассмотри три случая подделки документов.

Гостехнадзор активно работает с другими государственными ведомствами, благодаря чему в области растет безопасность дорожного движения и использования техники.