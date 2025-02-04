Свыше 40 тысяч исследований качества ягод провели в Подмосковье за год
Ягоды — полезный продукт, богатый антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Министерство сельского хозяйства Подмосковья сообщает, что качество ягод на рынках контролируют ветеринарно-санитарные специалисты.
Только за год в регионе провели более 41 тысячи лабораторных исследований, включая проверку внешнего вида, вкуса и запаха ягод. Помимо этого, проверяют уровни радиации и нитратов.
По результатам инспекций, с продажи сняли более 11 килограммов ягод, не соответствующих стандартам. В ведомстве напомнили, что не стоит покупать ягоды с поврежденной упаковкой, плесенью, запахом или признаками брожения. Лучше приобретать продукцию в проверенных местах с соответствующими документами.