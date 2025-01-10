Свыше 4 тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в программу капитального ремонта Московской области войдут четыре тысячи многоквартирных домов. Среди запланированных работ — замена лифтов, восстановление кровель, обновление фасадов и замена систем газоснабжения.

Больше всего домов в текущем году приведут в порядок в Подольске, Балашихе, Воскресенске, Красногорске и Лобне. Капитальный ремонт позволит значительно улучшить состояние жилого фонда, повысить энергоэффективность зданий и комфорт проживания для жильцов.

«В 2024 году специалистами Фонда капитального ремонта Московской области было отремонтировано и обновлено более трех тысяч многоквартирных домов в регионе. Положительные изменения жилищных условий ощутили на себе порядка 350 тысяч жителей Подмосковья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Напомним, качество ремонта контролируют эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Ознакомиться с адресной программой на 2025 год можно по ссылке.