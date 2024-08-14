Свыше 300 камер установили для контроля хода капремонта домов в Подмосковье

Свыше 300 камер видеонаблюдения следят за качеством капитального ремонта жилых домов в Подмосковье. Такая система обеспечивает прозрачность и безопасность работ, отметили в региональном МинЖКХ.

Как рассказали в ведомстве, подрядные организации обязаны устанавливать камеры на территории проведения работ. Это дает возможность профильным ведомствам и жителям следить за ходом капитального ремонта, предотвращать нарушения и контролировать сроки.

«Мы стремимся к максимальной прозрачности и безопасности при проведении капитального ремонта. Видеонаблюдение позволяет не только обеспечить контроль над процессом, но и повысить доверие со стороны жителей. Теперь каждый может лично убедиться в том, что работы ведутся качественно, без необходимости покидать свой дом», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Адреса домов, где установлены камеры, доступны по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».