Свыше 30 незаконных построек снесли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжают активную борьбу с нелегальным строительством. С начала года по решению Главгосстройнадзора региона снесли 32 объекта.

Еще 35 зданий за этот период привели в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, 281 объект признали построенным самовольно — теперь эти сооружения должны легализовать или снести.

Администрация округа, где выявили такое здание, после получения соответствующего уведомления от Главгосстройнадзора направляет документы в суд, где решают дальнейшую судьбу строения.

Жителям Подмосковья напоминают, что незаконное строительство в регионе запрещено.