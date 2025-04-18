Свыше 30 незаконных построек снесли в Подмосковье с начала года
В Подмосковье продолжают активную борьбу с нелегальным строительством. С начала года по решению Главгосстройнадзора региона снесли 32 объекта.
Еще 35 зданий за этот период привели в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, 281 объект признали построенным самовольно — теперь эти сооружения должны легализовать или снести.
Администрация округа, где выявили такое здание, после получения соответствующего уведомления от Главгосстройнадзора направляет документы в суд, где решают дальнейшую судьбу строения.
Жителям Подмосковья напоминают, что незаконное строительство в регионе запрещено.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте