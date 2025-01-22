22 января 2025 14:34 Свыше 170 тысяч жителей Подмосковья оплатили вывоз ТКО онлайн за год Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 170 тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-сервисами по оплате услуг за вывоз мусора за год. Это на 80% больше, чем годом ранее.
Онлайн-сервисы для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов работают на сайтах семи региональных операторов Подмосковья, рассказали в областном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Они хранят данные обо всех начислениях и платежах и дают возможность сформировать квитанцию или акт сверки.
Зарегистрироваться в личном кабинете можно через
официальные сайты региональных операторов.
В министерстве также напомнили, что с 2025 года порядок начисления пени за неоплату ЖКУ изменился — теперь ее будут рассчитывать по текущей ставке Центробанка.
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