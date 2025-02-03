Свыше 150 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в феврале

Свыше 150 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Большинство из них будут тематическими.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, ярмарки в честь масленицы пройдут в Истре, Орехово-Зуеве и других округах. Там гости смогут попробовать блины в различными начинками и поучаствовать в традиционных гуляниях.

В Раменском, Электроуглях, Ленинском и Богородском округах, а также в Волоколамске состоятся ярмарки в честь Дня защитника Отечества.

На всех мероприятиях жители смогут приобрести фермерские товары из Подмосковья и других регионов. На прилавках представят сыры, мед, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия.