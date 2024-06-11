Свыше 140 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю

Свыше 160 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 145 земельных участков, 13 нежилых помещений, шесть нежилых зданий и один участок, изъятый по решению суда.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Наро-Фоминке на торги выставили участок под ИЖС в деревне Купелицы. Его сдадут в аренду на 20 лет.

Кроме того, в Зарайске на аукционе сдадут в аренду 23 сотки в деревне Пронюхлово, а в Шатуре — 6,6 гектара в деревне Васюковка.

«Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку», — добавили в ведомстве.

Ознакомиться со всеми доступными лотами можно по ссылке.

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