Свыше 130 жилых домов в Химках отремонтируют до конца года | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 16:34 Свыше 130 жилых домов в Химках отремонтируют до конца года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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До конца 2024 года специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят 46 лифтов, отремонтируют крыши многоэтажен по 56 адресам. Всего работы пройдут в 136 жилых домах в Химках.

Рабочие уже зашли на объекты в Сходне. Специалисты зачищают штукатурку на фасаде многоквартирного дома и обновляют межпанельные швы. А в доме на Библиотечной улице в микрорайоне Левобережный меняют кровлю.

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«В домах, которые вошли в программу капремонта, обновим фасады, инженерные коммуникации, входные группы. Проверять работы будем вместе с председателями советов домов», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в многоквартирных домах заменят 46 лифтов российского и белорусского производства. Контролировать работу будут специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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