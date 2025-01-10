Свыше 1,1 тысячи машин вывели на уборку дорог в Подмосковье в новогодние каникулы

Свыше 1,1 тысячи комбинированных машин, грейдеров и тракторов вышли на расчистку улиц в Подмосковье в новогодние каникулы. Специалисты вели круглосуточную работу, чтобы обеспечить безопасность дорог.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в среднем в две смены ежедневно работали 1,6 тысячи специалистов и 1,1 тысячи машин. Они вели круглосуточную уборку.

«Для эффективной и бесперебойной работы специалисты постоянно мониторили погодные и дорожные условия, определили приоритетность уборки согласно погоде и категориям дорог. В первую очередь работы велись на вылетных магистралях и дорогах с высокой интенсивностью движения, а также на маршрутах общественного транспорта», — рассказа заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ближайшие дни в Московской области ожидают аномально теплую погоду, которая сохранится до 14 января. После этого температура опустится до минус девяти градусов, местами образуется гололедица.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров, быть внимательными и не мешать проезду спецтехники.