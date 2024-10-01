Светофоры отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, светофоры отремонтировали на Березовской улице в Дмитрове, в деревне Ярово, на Промышленной улице в Домодедове, Московской в Чехове, Фрунзе в Щелкове, Мира в Мытищах, а также на Можайском шоссе в Кубинке, Ново-Никольской улице в Красногорске и на 1-й Волоколамской в Нахабине.

В министерстве добавили, что дорожную сеть региона регулярно проверяют, чтобы вовремя выявить нарушения и провести ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

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