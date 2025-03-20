Светофор с искусственным интеллектом заработал в Долгопрудном

В Долгопрудном на пересечении Первомайской улицы и Институтского переулка заработал светофор SMARTLIGHT с технологией искусственного интеллекта. Он автоматически подстраивается под движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Для повышения безопасности пешеходов мы ищем оптимальные и эффективные решения, поэтому специалисты Мосавтодора решили провести еще один эксперимент. Был выбран перекресток у школы № 1, МФТИ и студгородка с интенсивным движением пешеходов, где обустроили „умный“ светофор», — пояснили в ведомстве.

Сейчас система проходит обучение. Встроенные камеры и датчики в реальном времени анализируют поток машин и людей. Если на дороге много автомобилей, светофор продолжает гореть зеленым, чтобы улучшить движение. Если пешеходов нет, пешеходная фаза отключается, чтобы транспорт не останавливался без необходимости.

«Мы рады внести вклад в развитие городской инфраструктуры Долгопрудного. Установка системы SMARTLIGHT поможет сделать движение более безопасным и удобным для всех участников», — прокомментировал заместитель директора отечественной компании-производителя ООО «Аркона» Юрий Савин.

Дополнительно светофор оснастили адаптивной подсветкой: в темное время суток она освещает переход при зеленом сигнале и тротуар при красном, повышая безопасность.