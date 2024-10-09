Свадебный сезон в парках и усадьбах завершился в Подмосковье

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в Год семьи молодожены могут зарегистрировать брак на выездных площадках региона. Для удобства выбора создан портал «Свадьба в Подмосковье» .

«Этот год стал уникальным для подмосковных молодоженов. Мы собрали все самые топовые локации региона, чтобы у них была возможность сделать свою свадьбу незабываемой», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, с начала года в Московской области поженились почти 40 тысяч пар, более четырех тысяч из которых выбрали выездные регистрации. Свадебный сезон на открытых площадках завершился в сентябре, но регистрации продолжаются в музеях, галереях и дворцах культуры. Также можно выбрать свою локацию для церемонии.

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