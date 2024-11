Студенты из Красногорска приняли участие в научной конференции в РУДН

Студентки факультета экономики и менеджмента Екатерина Бекшаева и Полина Прокудина представили проект под названием «AI in HR: Artificial technology in the most human profession». Они рассказали о возможностях использования искусственного интеллекта в сфере управления персоналом, подчеркнув значимость современных технологий для повышения эффективности работы HR-специалистов.

Еще один проект был представлен Марией Егоровой, Натальей Фадеевой и Камилой Абдуллиной. Их работа «Использование тактильного костюма TESLASUIT для реабилитации после травм» вызвала большой интерес у участников конференции. Девушки предложили использовать инновационный костюм в центрах адаптации для людей с травмами спинного мозга. Как отметила Наталья Фадеева, возможности костюма позволяют значительно ускорить процесс восстановления организма после серьезных повреждений.

Организаторы конференции также подготовили необычный формат активности для участников — квиз с условным персонажем котом Шрёдингера. Вопросы на английском языке охватывали темы физики, химии и естественных наук, что позволило участникам не только проверить свои знания, но и развить навыки формулирования ответов на иностранном языке.

Конференция ставит своей целью развитие международного общения студентов, а также их умение вести научные дискуссии на иностранных языках. Участники отметили, что такие мероприятия помогают не только получить новые знания, но и вдохновляют на дальнейшую работу над проектами.

