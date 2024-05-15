Студентки из Подмосковья победили во Всероссийском конкурсе креативных идей | 360°

15 мая 2024, 16:21
Студентки из Подмосковья победили во Всероссийском конкурсе креативных идей
Работы подмосковных студенток признали лучшими на конкурсе идей
Студентки колледжа «Подмосковье» представили свои проекты на заключительном этапе XIII Всероссийского конкурса креативных идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотера — 2024». Работы девушек признали важными для общества.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, диплом второй степени получила Елизавета Брюханова, а третьей степени — Вероника Тимофеева, Карина Дорота, Мария Сафронова, Ксения Муханова, Александра Колос.
Реклама
Вероника Тимофеева представила проект «Роспись стен в дошкольном учреждении» — работа о влиянии окружающей среды на развитие личности ребенка в период взросления. А Елизавета Брюханова разработала проект об истории Донского казачества — «Моя молодая родина — Казачья вольница».
Карина Дорота представила свой бизнес-проект по развитию сети магазинов корейской косметики, а Ксения Муханова презентовала свою научно-исследовательскую работу на тему «Химические элементы, их биологическая и медицинская роль».
Еще одна победительница Александра Колос подготовила проект патриотического воспитания детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Работа
Студенты
Реклама
Реклама