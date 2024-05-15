Студентки из Подмосковья победили во Всероссийском конкурсе креативных идей | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:21 Студентки из Подмосковья победили во Всероссийском конкурсе креативных идей Работы подмосковных студенток признали лучшими на конкурсе идей Министерство образования МО

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Студентки колледжа «Подмосковье» представили свои проекты на заключительном этапе XIII Всероссийского конкурса креативных идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотера — 2024». Работы девушек признали важными для общества.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, диплом второй степени получила Елизавета Брюханова, а третьей степени — Вероника Тимофеева, Карина Дорота, Мария Сафронова, Ксения Муханова, Александра Колос.

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Вероника Тимофеева представила проект «Роспись стен в дошкольном учреждении» — работа о влиянии окружающей среды на развитие личности ребенка в период взросления. А Елизавета Брюханова разработала проект об истории Донского казачества — «Моя молодая родина — Казачья вольница».

Карина Дорота представила свой бизнес-проект по развитию сети магазинов корейской косметики, а Ксения Муханова презентовала свою научно-исследовательскую работу на тему «Химические элементы, их биологическая и медицинская роль».

Еще одна победительница Александра Колос подготовила проект патриотического воспитания детей.

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