Специалисты, впервые трудоустраивающиеся в Мострансавто или возвращающиеся на предприятие после перерыва более года, смогут получить единовременную выплату 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Обязательное условие получения выплаты — продолжение работы в компании не менее года после трудоустройства.

«Мы заинтересованы в привлечении как новых специалистов, так и сотрудников, которые уже знакомы с работой предприятия и готовы вернуться. Единовременная выплата помогает поддерживать кандидатов на старте и делает трудоустройство в Мострансавто еще привлекательнее», — отметили в пресс-службе компании.

В компании также действует программа «Приведи друга»: за рекомендацию кандидата сотрудник получает 15 тысяч рублей за трудоустройство первого приглашенного специалиста и по 20 тысяч рублей за второго и каждого последующего.

Для водителей автобусов предусмотрены дополнительные преимущества: ежегодный отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, обязательные медосмотры, санаторно-курортное лечение, путевки в летние лагеря для детей сотрудников. Водители с правами категорий B или C могут пройти бесплатную переподготовку и получить категорию D.

Актуальные вакансии доступны на официальном сайте компании в разделе «Вакансии». По вопросам трудоустройства — короткий номер *1795 и телефон +7 (903) 161-92-91.