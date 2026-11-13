Подмосковные единороссы отправили 3 тысячи тонн грузов бойцам СВО с начала года

За прошедший месяц из Московской области в зону СВО региональное отделение партии направило более 300 тонн гуманитарной помощи, а всего с начала года — порядка трех тысяч тонн грузов. На этой неделе очередные партии отправили из Балашихи, Люберец, Можайска, Наро-Фоминска и Красногорска и других городов Подмосковья.

Из Лобни в зону СВО доставлено более 10 тонн помощи, в том числе оборудование и мебель для технического оснащения и обустройства помещений подразделения, которое занимается разработкой систем защиты военной техники.

«Этот груз — результат сплоченности практически всего города. Такая общая готовность прийти на помощь — лучшее доказательство того, что фронт и тыл неразделимы. Спасибо каждому, кто внес свой вклад», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова.

Из Балашихи передали более 300 килограммов помощи: медикаменты, средства гигиены, сухпайки, письма и постельное белье для госпиталей. Доставку организовали волонтеры мотоклуба «Ночные волки».