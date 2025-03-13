Студентам в Воскресенске рассказали о пользе участия в донорских акциях

Студенты Воскресенского колледжа № 3 приняли участие в просветительской акции «Путь донора». Они узнали о процедуре сдачи крови и критериях, по которым врачи допустят до процедуры.

Просветительскую акцию провели председатель Воскресенского районного отделения «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина и специалист Молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина в рамках проекта «Донорское совершеннолетие». Спикеры рассказали о донорстве как о виде волонтерства и подробно описали весь процесс.

Лекция была проведена так, чтобы эффективно донести информацию до студентов. Ребята узнали о критериях, которые предъявляют к потенциальным донорам, о процедуре сдаче крови и рекомендациях по питанию. Особое внимание уделили развенчанию мифов и заблуждений, что помогло рассеять опасения и сомнения.

Для закрепления информации организаторы провели викторину. Молодые люди получили исчерпывающую информацию о донорстве и прониклись этим видом волонтерства. Многие выразили намерение стать донорами после совершеннолетия.