Строительная готовность школы в Заветах Ильича составила 85%

В микрорайоне Заветы Ильича строят школу на 550 мест. Сейчас объект готов на 98%. Ход работ оценили глава Пушкинского округа и городской прокурор.

Площадь трехэтажного здания составит около 11 тысяч квадратных метров. Внутри появится 36 классов, лаборантские, два спортивных, актовый залы и столовая.

Результат работ оценили глава округа Максим Красноцветов, городской прокурор Михаил Атальянцев, а также представители Главгосстройнадзора Московской области.

«Сейчас активно ведутся отделочные работы, монтаж дверных и оконных блоков, благоустройство территории. Стройка идет серьезными темпами, на объекте трудятся порядка 160 человек. Строительная готовность — 85%», — сказал глава округа Максим Красноцветов.

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