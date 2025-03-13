Строители приступят к чистовой отделке Дома культуры имени Нариманова в Шатуре

Капитальный ремонт здания вышел на финишную прямую. В ближайшее время начнутся работы по чистовой отделке.

Крыша Центрального дома культуры смонтирована практически полностью. Закончены укрепление конструкций, гидроизоляция фундамента и монтаж внутренних перегородок. Установлены новые окна и витражи.

Особое внимание при ремонте уделяется проектным решениям архитекторов братьев Леонида и Александра Весниных. Дом культуры был построено по индивидуальному проекту основателей стиля конструктивизма в русской архитектуре. Поэтому было важно совместить исторические особенности с современными стандартами учреждений культуры Подмосковья.

Для юных артистов в обновленном здании будет оборудован собственный зал для репетиций и выступлений. Актеры детской театральной студии в будущем смогут показывать спектакли на своей малой сцене.

Также были усилены строительных конструкций потолка над сценой. Здесь будут закреплены декорации, световое и музыкальное оборудование.