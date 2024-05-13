Стоимость проезда в поездах Москвы и Подмосковья изменится с 20 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:10 Стоимость проезда в поездах Москвы и Подмосковья изменится с 20 мая Медиасток.рф

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Тарифы на пригородные поезда изменятся в Москве и Московской области с 20 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что стоимость проезда станет дифференцированной.

Так, в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету составит 55 рублей, при поездках по Новой Москве и Московской области стоимость будет складываться следующим образом: 40 рублей за первую тарифную зону в маршруте и 34 рубля для второй зоны и далее.

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Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро будет варьироваться от 64 до 83 рублей. Отмечается, что оплата будет списываться на входе и на выходе со станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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