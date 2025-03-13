Староста деревни в Коломне вышла в полуфинал всероссийской премии «Служение»

В этом году в конкурсе добавилась новая категория участников — старосты населенных пунктов. Венера Порядина представила на премию цикл методических пособий для старост сельских населенных пунктов в номинации «Институт наставничества — для будущего страны».

Староста рассказала, что такие методические издания, как «Дорожный навигатор для старосты ‚Дорога к дому‘», «Выбираем старосту», «Я — староста», охватывают различные аспекты деятельности и содержат исторические данные, правовые нормы и практические рекомендации.

Лучшие проекты участников конкурса «Служение» будут допущены к народному голосованию, которое стартует в конце марта. Каждый житель сможет поддержать понравившуюся программу. По итогам голосования будет сформирован топ-100 инициатив.